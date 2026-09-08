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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

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38,81 EUR -0,03 EUR -0,08 %
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Marktkap. 10,45 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
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WKN 578580

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ISIN DE0005785802

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Symbol FMCQF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

08:16 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38,81 EUR -0,03 EUR -0,08%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" belassen. Die Experten Anchal Verma und David Adlington bleiben für die europäischen Medizintechnikunternehmen wegen des weiter schwierigen Geschäftsumfelds insgesamt vorsichtig, wie sie am Dienstag schrieben. Bei Philips und Diasorin hänge die Erreichung der Jahresziele stark vom vierten Quartal ab, was Risiken berge. Bei Ambu, Carl Zeiss Meditec und FMC seien die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2026/27 zu hoch, und bei Coloplast habe sich die Bewertung von den Fundamentaldaten abgekoppelt. Bei Fresenius und Demant sehen die Experten Spielraum für weiter steigende Schätzungen. /gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
39,22 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
38,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Anchal Verma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

08:16 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
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06.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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Zacks Why FMC Technologies (FTI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
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