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JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

09:36 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA
44,50 EUR -0,04 EUR -0,08%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" belassen. Die Experten Anchal Verma und David Adlington bleiben für die europäischen Medizintechnikunternehmen wegen des weiter schwierigen Geschäftsumfelds insgesamt vorsichtig, wie sie am Dienstag schrieben. Bei Philips und Diasorin hänge die Erreichung der Jahresziele stark vom vierten Quartal ab, was Risiken berge. Bei Ambu, Carl Zeiss Meditec und FMC seien die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2026/27 zu hoch, und bei Coloplast habe sich die Bewertung von den Fundamentaldaten abgekoppelt. Bei Fresenius und Demant sehen die Experten Spielraum für weiter steigende Schätzungen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Anchal Verma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA

09:36 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Fresenius Buy UBS AG
14.08.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
12.08.26 Fresenius Buy UBS AG
10.08.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
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