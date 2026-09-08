Fresenius Aktie
Marktkap. 24,39 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN FRE5EN
ISIN DE000FRE5EN2
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" belassen. Die Experten Anchal Verma und David Adlington bleiben für die europäischen Medizintechnikunternehmen wegen des weiter schwierigen Geschäftsumfelds insgesamt vorsichtig, wie sie am Dienstag schrieben. Bei Philips und Diasorin hänge die Erreichung der Jahresziele stark vom vierten Quartal ab, was Risiken berge. Bei Ambu, Carl Zeiss Meditec und FMC seien die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2026/27 zu hoch, und bei Coloplast habe sich die Bewertung von den Fundamentaldaten abgekoppelt. Bei Fresenius und Demant sehen die Experten Spielraum für weiter steigende Schätzungen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
44,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
44,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Anchal Verma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|09:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|09:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|09:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|02.11.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.