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Symbol GRRMF

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JP Morgan Chase & Co.

Gerresheimer Overweight

09:01 Uhr
Gerresheimer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. David Adlington passte sein Bewertungsmodell für den Verpackungsspezialisten am Donnerstag an seine Erwartungen für die am 30. Oktober anstehenden Quartalszahlen, die neue Unternehmensstruktur und die vollständigen, verspätet mit den Zweitquartalszahlen veröffentlichten Erstquartalszahlen an. Die Bewertung verspreche ein 70-prozentiges Kurspotenzial./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Overweight

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
31,06 €		 Abst. Kursziel*:
48,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
31,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,11%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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