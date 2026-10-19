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Symbol GLAXF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

15:36 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor den am 28. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Analyst Zain Ebrahim verwies in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die inzwischen vom Pharmahersteller veröffentlichten Konsensschätzungen. Er rechnet weiterhin mit einem soliden, kostenseitig gestützten dritten Quartal. Seine Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie (Core EPS) liege etwa 3 Prozent über dem Marktkonsens./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
22,32 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,13 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

19.10.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 GSK Neutral UBS AG
14.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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