Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 22,3 Mrd. EURKGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach erhöhten Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Die Erhöhung ähnele den angehobenen Prognosen von Moeller Maersk von Ende Juni, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer Studie am Dienstag. Auf mittlere Sicht seien die Aussichten für die Containerschifffahrt jedoch ungewiss./bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
114,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
123,60 €
|Abst. Kursziel*:
-7,77%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
124,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,21%
|
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
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|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
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|Hapag-Lloyd Underweight
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