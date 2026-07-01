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Symbol HLAGF

Deutsche Bank AG

Hapag-Lloyd Hold

11:36 Uhr
Hapag-Lloyd Hold
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach erhöhten Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Die Erhöhung ähnele den angehobenen Prognosen von Moeller Maersk von Ende Juni, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer Studie am Dienstag. Auf mittlere Sicht seien die Aussichten für die Containerschifffahrt jedoch ungewiss./bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
114,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
123,60 €		 Abst. Kursziel*:
-7,77%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
124,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,21%
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
92,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

11:36 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
14.07.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
14.05.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
13.05.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
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