ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Abschreibungen des Zementhersteller spielten die hohen Übernahmepreise füherer Akquisitionen wider, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Abschreibungen seien aber wohl bereits in den Aktienkurs eingepreist./mf/mis