LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 41 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Nabil Ahmed nahm in einer am Montag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an den Quartalsbericht vor. Der Baustoffkonzern bleibe enorm abhängig von Energiepreisen./ag/ajx