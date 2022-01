HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Henkel von 114 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der Preissteigerungen bei Ausgangsmaterialien und Problemen in den Lieferketten habe er seine Schätzungen leicht gesenkt, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung von Henkel sei aber äußerst attraktiv./mf/mis