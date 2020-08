FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel nach Zahlen von 70 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. In der wichtigen Sparte Klebstoffe dürfte sich die Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2020 etwas aufhellen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2021 rechne er mit deutlichen Nachholeffekten bei dem Konsumgüterkonzern. Nach der Vorlage der Halbjahreszahlen habe er zudem seine Ergebnisschätzungen ab dem Geschäftsjahr 2021 nach oben revidiert./ck/stk