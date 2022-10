FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Henkel mit Blick auf die Anfang November anstehenden Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte ein dynamisches Umsatzwachstum aus eigener Kraft von neun Prozent ausweisen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wachstumstreiber dürfte dank Preissteigerungen das Klebstoffgeschäft gewesen sein. Wegen etwas höherer Preiseffekte sollten im Gesamtjahr auch das Kosmetikgeschäft und die Haushaltspflege- und Waschmittelsparte etwas stärker wachsen als zuvor gedacht. Damit dürfte Henkel seine Umsatzprognose am oberen Ende der anvisierten Spanne mit einer Betriebsmarge in der oberen Hälfte der Bandbreite erreichen./tav/he