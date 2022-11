FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 64 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Konsumgüterhersteller dürfte die Jahresziele beim Umsatz übertreffen und bei den Margen am oberen Rand der in Aussicht gestellten Spanne landen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung des Konsumentengeschäfts setze Henkel unter anderem auf Marken mit hohen Bruttomargen./bek/jha/