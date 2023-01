Henkel vz Halten

16:51 - DZ BANK Teilen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 68 auf 66 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul erwartet in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein vergleichsweise schwaches Schlussquartal des Konsumgüterkonzerns. Er geht aber davon aus, dass Henkel die Jahresziele umsatzseitig übertroffen und margenseitig am unteren Rand der Spanne erreicht hat. Der faire Wert sinke wegen niedrigerer Gewinnschätzungen und eines höheren Abzinsungs-Faktors./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 15:43 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2023 / 15:51 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA