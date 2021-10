ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Bei den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller dürfte im Fokus stehen, inwieweit die Unternehmen die Kostensteigerungen weiterleiten könnten, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. In Amerika dürfte die Geschäftsdynamik stark geblieben sein, in Europa und Asien eher durchwachsen. Bei Henkel sollte das Klebstoffgeschäft für Zuversicht sorgen, aber ausbleibende Verbesserungen im Konsumgütergeschäft hielten die Aktien zurück./ajx/ag