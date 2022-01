ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel von 74 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Umbauphase gehe in die Verlängerung, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kappte seine Ergebnisschätzung für 2022 um 9 Prozent./ag/jha/