NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Henkel von 99 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an aktuelle Zahlen der Düsseldorfer an. Mit seinen Schätzungen liegt er nun auf Höhe der Konzernziele./ag/ajx