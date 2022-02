NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach einer Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Die Ankündigung eines weiter aktiven Portfoliomanagements des Konsumgüterkonzerns klinge interessant, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl