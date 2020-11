NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Umsatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die detaillierteren Erlöskennziffern hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem habe der Konsumgüterkonzern seinen neuen Ausblick vom Oktober bestätigt./edh/ag