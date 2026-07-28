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HENSOLDT Aktie

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HENSOLDT Aktien-Sparplan
79,94 EUR -3,72 EUR -4,45 %
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HENSOLDT jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 9,77 Mrd. EUR

KGV 95,67 Div. Rendite 0,75%
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Symbol HNSDF

JP Morgan Chase & Co.

HENSOLDT Neutral

11:26 Uhr
HENSOLDT Neutral
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
79,94 EUR -3,72 EUR -4,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das zweite Quartal des Rüstungselektronikkonzerns sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich verwies er darauf, dass Hensoldt das am höchsten bewertete Rüstungsunternehmen in seinem Analyseuniversum sei. Zwar hält Perry das Produktportfolio nach wie vor für hervorragend, doch sieht er unter den deutschen von ihm bewerteten Unternehmen bei Renk mehr Aufwärtspotenzial./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
80,16 €		 Abst. Kursziel*:
6,04%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
79,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,33%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

11:36 HENSOLDT Buy Warburg Research
11:26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:21 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
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Nachrichten zu HENSOLDT

finanzen.net Prognose bestätigt Rekord-Aufträge reichen nicht: HENSOLDT-Aktie gibt trotz Auftragsboom nach Rekord-Aufträge reichen nicht: HENSOLDT-Aktie gibt trotz Auftragsboom nach
dpa-afx ROUNDUP 4: Hensoldt verdoppelt Aufträge - Aktie dennoch deutlich im Minus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hensoldt schwach - JPMorgan-Analyst: Aktie hoch bewertet
finanzen.net TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HENSOLDT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx ROUNDUP 3: Hensoldt verdoppelt Aufträge - Aktie dennoch deutlich im Minus
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Aufwind
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag im Minus
dpa-afx ROUNDUP 2: Hensoldt verdoppelt Aufträge - Zahlen etwas besser als erwartet
EQS Group EQS-News: HENSOLDT doubles order intake in the first half of 2026 – revenue and earnings rise significantly
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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