HENSOLDT Aktie
Marktkap. 9,77 Mrd. EURKGV 95,67 Div. Rendite 0,75%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das zweite Quartal des Rüstungselektronikkonzerns sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich verwies er darauf, dass Hensoldt das am höchsten bewertete Rüstungsunternehmen in seinem Analyseuniversum sei. Zwar hält Perry das Produktportfolio nach wie vor für hervorragend, doch sieht er unter den deutschen von ihm bewerteten Unternehmen bei Renk mehr Aufwärtspotenzial./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
80,16 €
|Abst. Kursziel*:
6,04%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
79,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,33%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
|11:36
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|11:26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|11:36
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|11:26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|11:36
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|11:21
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.