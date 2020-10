NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Analystin Meike Becker sieht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie für die Aktie des spanischen Versorgers in den kommenden sechs Monaten bedeutende positive Kurstreiber./edh/gl