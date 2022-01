NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 11,50 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Fernando Garcia betonte die positive Gewinndynamik in diesem Jahr. Das Papier des Versorgers sei attraktiv bewertet, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx