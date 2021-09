LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Iberdrola von 14,70 auf 14,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Nach dem regulatorischen Angriff auf hohe Strompreise in Spanien kappte Analyst Jose Ruiz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Versorger./ag/edh