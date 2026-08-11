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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

K+S Underperform

10:06 Uhr
K+S Underperform
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
15,00 EUR 0,53 EUR 3,66%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat K+S nach Quartalszahlen des Düngerherstellers auf "Underperform" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege 20 Prozent über seiner und der Konsensschätzung, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Mitte der angehobenen Ebitda-Jahresprognose sieht er indes auf Höhe des Marktkonsenses./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Underperform

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
14,75 €		 Abst. Kursziel*:
-28,81%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
15,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-30,00%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

10:11 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:06 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
13.07.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
30.06.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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