K+S Aktie
Marktkap. 2,6 Mrd. EURDiv. Rendite 0,56%
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
AI Analyse
K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat K+S nach Quartalszahlen des Düngerherstellers auf "Underperform" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege 20 Prozent über seiner und der Konsensschätzung, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Mitte der angehobenen Ebitda-Jahresprognose sieht er indes auf Höhe des Marktkonsenses./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: K+S
Zusammenfassung: K+S Underperform
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,50 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
14,75 €
|Abst. Kursziel*:
-28,81%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
15,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-30,00%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu K+S AG
|10:11
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:11
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:11
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|03.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.