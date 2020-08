ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Immobilienkonzerns habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick bewege sich nun am oberen Ende der bisherigen Spanne für das operative Ergebnis (FFO) in diesem Jahr./mf/ck