FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa nach Geschäftszahlen von 7,70 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine seien

jedoch die Ölpreis- und Nachfragerisiken gestiegen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die ju?ngsten Buchungszahlen seien aber vielversprechend und im laufenden Geschäftsjahr sollte eine weitere spu?rbare Geschäftsbelebung zu erwarten sein./bek/jha/