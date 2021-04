FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Lufthansa nach Quartalszahlen von 7,20 auf 8,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Nach diesen rechnet Analyst Jaime Rowbotham für das laufende Jahr mit einem geringeren Verlust der Fluggesellschaft. An seiner Skepsis mit Blick auf die beiden kommenden Jahre ändere das aber nichts, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/knd/