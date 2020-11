ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,85 Euro belassen. In den zurückliegenden 30 Tagen sei die Branche von Preisdruck geprägt gewesen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dahinter stünden wohl eine drohende zweite Corona-Welle, Kapitalerhöhungen von Fluggesellschaften und eine schwache Ausweitung der angebotenen Kapazitäten./bek/jsl