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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

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40,54 EUR +0,52 EUR +1,29 %
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Marktkap. 38,13 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
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Symbol MBGAF

AI Analyse

UBS AG

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

11:56 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40,54 EUR 0,52 EUR 1,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 45,00 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Erfinder des Automobils scheine einen Umbruch vorzubereiten, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch. Mit den Ergebnissen einer Strategie-Überarbeitung rechne er anlässlich der Jahresbilanz im kommenden Februar. Dabei stünden vor allem die Rolle in China und die Investitionen im Fokus./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
42,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
40,53 €		 Abst. Kursziel*:
4,87%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
40,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,85%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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