Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 38,13 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
AI Analyse
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 45,00 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Erfinder des Automobils scheine einen Umbruch vorzubereiten, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch. Mit den Ergebnissen einer Strategie-Überarbeitung rechne er anlässlich der Jahresbilanz im kommenden Februar. Dabei stünden vor allem die Rolle in China und die Investitionen im Fokus./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
42,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
40,53 €
|Abst. Kursziel*:
4,87%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
40,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,85%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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