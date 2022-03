ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Es sei an der Zeit, um über die Monetarisierung des Video-Formates Reels zu sprechen, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zeit, die Nutzer auf Plattformen wie Instagram verbrächten, dürfte bedeutend steigen. Was die Einnahmen des Facebook-Konzerns betrifft, sei dies vielversprechend./tih/mis