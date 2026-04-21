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Marktkap. 17,84 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
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WKN A0D9PT

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ISIN DE000A0D9PT0

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Symbol MTUAF

JP Morgan Chase & Co.

MTU Aero Engines Overweight

08:01 Uhr
MTU Aero Engines Overweight
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
314,00 EUR 2,00 EUR 0,64%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Mit der US-Ankündigung einer Verlängerung der Waffenruhe, aber einer anhaltenden Blockade der Straße von Hormus gebe es weiter einige Szenarien für den Iran-Krieg, schrieb David Perry am Mittwoch. Die Risiken für die europäische Luftfahrtindustrie nähmen jedoch zu. Die Nachfrage bei Airbus hält Perry für vergleichsweise robust, der Konzern kämpfe allerdings mit Auslieferungsproblemen. Die größten finanziellen Risiken sieht Perry bei MTU und Melrose, die größten Bewertungsrisiken bei Rolls-Royce und Safran./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Overweight

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
465,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
312,40 €		 Abst. Kursziel*:
48,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
314,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,09%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
403,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
13.04.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
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