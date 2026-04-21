MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 17,84 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Mit der US-Ankündigung einer Verlängerung der Waffenruhe, aber einer anhaltenden Blockade der Straße von Hormus gebe es weiter einige Szenarien für den Iran-Krieg, schrieb David Perry am Mittwoch. Die Risiken für die europäische Luftfahrtindustrie nähmen jedoch zu. Die Nachfrage bei Airbus hält Perry für vergleichsweise robust, der Konzern kämpfe allerdings mit Auslieferungsproblemen. Die größten finanziellen Risiken sieht Perry bei MTU und Melrose, die größten Bewertungsrisiken bei Rolls-Royce und Safran./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Overweight
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
465,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
312,40 €
|Abst. Kursziel*:
48,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
314,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,09%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
403,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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