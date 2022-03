MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach endgültigen Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwarehersteller habe auch in einem schwierigen Umfeld weiterhin gute Ergebnisse geliefert, schrieb Analyst Knut Woller in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Prognose für 2022 lasse eine weiter starke Geschäftsentwicklung erwarten, trotz der Umstellung auf Abonnements für Bluebeam, eine der wichtigsten Marken des Unternehmens./ck/tih