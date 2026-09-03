DAX 26.047 +0,2%ESt50 6.384 +0,0%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,49 +1,1%Nas 26.584 +1,4%Bitcoin 69.641 -0,3%Euro 1,1619 -0,1%Öl 95,5 -0,1%Gold 4.469 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Nemetschek Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nemetschek Aktien-Sparplan
65,65 EUR -2,20 EUR -3,24 %
STU
finanzen.net zero
Nemetschek jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 7,67 Mrd. EUR

KGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 645290

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006452907

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NEMTF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Nemetschek SE Buy

11:06 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
65,65 EUR -2,20 EUR -3,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 90 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla hob seine Prognosen für den Softwarekonzern am Donnerstag in seiner Rückschau auf den Quartalsbericht an. Sowohl im Bereich der Software für die Projektplanung als auch derjenigen für die Bauausführung laufe es rund. Hinzu kämen die Zukäufe. Hier arbeitete Moawalla nun die Annahmen für die US-Übernahme HCSS ein./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 16:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,15 €		 Abst. Kursziel*:
51,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,32%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

11:06 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Nemetschek Sell UBS AG
04.08.26 Nemetschek Sell UBS AG
31.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

finanzen.net Lohnende Nemetschek SE-Investition? TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren verloren TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX startet im Plus
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsstart stärker
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit stabiler Tendenz
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Nachmittag fester
finanzen.net Freundlicher Handel: TecDAX am Nachmittag stärker
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE reagiert am Mittag positiv
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
EQS Group EQS-DD: Nemetschek SE: Christine Schöneweis, buy
EQS Group EQS-DD: Nemetschek SE: Kurt Dobitsch, buy
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group: Successful First Half of 2026 with Continued Strong Profitable Growth
EQS Group EQS-Adhoc: Nemetschek SE expands outlook for financial year 2026 following the acquisition of HCSS and fully confirms organic outlook
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Nemetschek SE zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.