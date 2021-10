FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Nemetschek auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Es sei bereits zu befürchten gewesen, dass ein großartiges Quartal nicht mehr ausreichen wird, um sie die gut gelaufenen Aktien des Bausoftwarespezialisten am Laufen zu halten, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/zb