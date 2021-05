LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nemetschek nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Bausoftwareanbieter sei stark in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Sven Merkt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass es noch besser werden dürfte. Wegen des starken Nachfrageumfelds und leicht erreichbarer Vergleichskennzahlen aus dem Vorjahr rechnet Merkt mit einem "sehr starken zweiten Quartal"./ck/ajx