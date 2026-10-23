Nokia Aktie
Marktkap. 46,58 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
AI Analyse
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,80 Euro belassen. Der Telekomindustrie-Ausrüster verzeichne eine Geschäftsbeschleunigung und sei attraktiv bewertet, titelte Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für den Gewinn je Aktie (EPS) gehen von einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 31 Prozent in den nächsten zwei Jahren aus./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Buy
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
13,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,32 €
|Abst. Kursziel*:
88,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
89,66%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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