MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Norma Group nach einem Kurseinbruch wegen der Corona-Krise von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 38 auf 28 Euro gesenkt. Eine schlankere Kostenstruktur werde dem Autozulieferer dabei helfen, profitabel zu bleiben und weiter einen soliden Cashflow zu erwirtschaften, begründete Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Hochstufung. Norma werde aus der Krise gestärkt hervorgehen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 13:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





