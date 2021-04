Aktivistischer Aktionär fordert Änderungen im Aufsichtsrat der Aareal Bank. VINCI will in Milliardendeal Energiegeschäft von ACS übernehmen. Deutsche Telekom bekräftigt Ausblick für 2021 - Kritik an Dividendenhöhe. Sanofi will Grippeimpfstoff Fluzone auch in Kanada produzieren. Milliarden-Deal: Nestlé schließt Verkauf des Nordamerika-Wassergeschäfts ab. Pischetsrieder neuer Daimler-Aufsichtsratschef.