NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nutrien vor Zahlen zum zweiten Quartal von 63 auf 69 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die fundamental starke Lage am Düngemittelmarkt sollte die Markterwartungen weiter nach oben treiben und den starken Mittelzufluss des Konzerns stützen, schrieb Analyst Andrew Wong in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/mis