FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 27,50 Euro je Aktie belassen. Der Immobilienkonzern habe in etwa wie von dem Finanzinstitut erwartet abschnitten, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/ajx