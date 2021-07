ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Pernod Ricard in einem Ausblick auf die Jahresbilanz von 183 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sanjeet Aujla rechnet in der am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken Schluss des Spirituosenherstellers. Er ist aber zunächst skeptisch für die Margenaussichten./ag/la