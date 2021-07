LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pernod Ricard in einem Ausblick auf den Jahresbericht im September von 197 auf 209 Euro angehoben. Die Einstufung ließ der Analyst Laurence Whyatt in der am Freitag vorliegenden Studie auf "Overweight". Die Augen seien auf die Ziele für 2022 gerichtet, die zu konservativ bleiben dürften./ag/mis