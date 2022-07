LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pernod Ricard von 260 auf 256 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenhersteller dürfte für das Geschäftsjahr, das Anfang September auslaufe, regional sehr unterschiedliche Geschäftsentwicklungen berichten, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit der Erwartung höherer Marketingausgaben in den kommenden Jahren./gl/tih