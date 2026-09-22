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Jefferies & Company Inc.

Porsche vz Hold

08:06 Uhr
Porsche vz Hold
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer dürfte auf seinem anstehenden Kapitalmarkttag seine Exklusivität und die Unterschiede zur Konkurrenz in den Mittelpunkt stellen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in seinem Ausblick. Er geht von der Vorstellung eines Margenziels von zehn bis 15 Prozent aus. Im Mittelpunkt der Diskussion dürfte weiter stehen, ob und wann Porsche die große Margenlücke zwischen dem 911er und den anderen Modellen schließen und auf eine Neuberwertung hoffen könne. Houchois selbst rechnet bis 2028 mit einer Marge unter zehn Prozent, aber einer soliden Barmittelentwicklung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 17:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Hold

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
44,09 €		 Abst. Kursziel*:
11,14%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
43,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,59%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

08:06 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Porsche vz. Buy UBS AG
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