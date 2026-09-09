DAX 25.412 -0,6%ESt50 6.272 -0,6%MSCI World 4.915 -0,5%Top 10 Crypto 10,03 +1,9%Nas 26.152 -0,4%Bitcoin 66.516 -1,1%Euro 1,1627 -0,1%Öl 105,4 +4,1%Gold 4.355 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Porsche vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
44,67 EUR +0,05 EUR +0,11 %
STU
finanzen.net zero
Porsche vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 40,88 Mrd. EUR

KGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAG911

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAG9113

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DRPRF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

16:06 Uhr
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,67 EUR 0,05 EUR 0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die nun vollzogene Trennung von Bugatti und Rimac passe zum Bestreben der Familien Porsche und Piech, den Sportwagenbauer an geringere Nachfrage nach Luxus-Elektroautos und schwächere Absatzdynamik in China anzupassen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 11:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,65 €		 Abst. Kursziel*:
11,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,93%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

16:06 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:31 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
19.08.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schwächer
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag auf grünem Terrain
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Vormittag an Fahrt
EQS Group EQS-News: Porsche vollzieht Verkauf der Anteile an Bugatti Rimac und Rimac Group
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochnachmittag im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert im Minus
EQS Group EQS-News: Porsche completes sale of its stakes in Bugatti Rimac and Rimac Group
EQS Group EQS-News: Reorganisation of Porsche sales for closer integration between regions and head office
EQS Group EQS-News: Porsche sells MHP to Tata Consultancy Services
EQS Group EQS-News: Pascal Wehrlein becomes Formula E World Champion with Porsche again
EQS Group EQS-News: Porsche AG achieves further milestones and stabilises profitability
EQS Group EQS-News: Executive Board and General Works Council of Porsche AG agree on Future Package
EQS Group EQS-News: From Toolmaker to Architect of Modern Manufacturing: Porsche Board Member Albrecht Reimold to Retire
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.