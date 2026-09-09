Porsche vz. Aktie
Marktkap. 40,88 Mrd. EURKGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
AI Analyse
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die nun vollzogene Trennung von Bugatti und Rimac passe zum Bestreben der Familien Porsche und Piech, den Sportwagenbauer an geringere Nachfrage nach Luxus-Elektroautos und schwächere Absatzdynamik in China anzupassen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 11:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
44,65 €
|Abst. Kursziel*:
11,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
44,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,93%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
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