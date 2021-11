ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Seine Kaufempfehlung für die Aktie der Beteiligungsgesellschaft basiere auf ihrer relativen Unterbewertung zum Papier des chinesischen Tencent-Konzerns, an dem Prosus beteiligt ist, schrieb Analyst John Kim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/mis