ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus von 91 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Eary begründete die Zielsenkung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit niedrigeren Erwartungen an die Beteiligung Tencent. Dennoch stecke in den Prosus-Aktien viel Wert./mis/ajx