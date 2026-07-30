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Jefferies & Company Inc.

PUMA SE Hold

12:26 Uhr
PUMA SE Hold
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller befindet sich auf einem mühsamen Weg, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse für das zweite Quartal hätten zwar weitgehend den Erwartungen entsprochen. Trotz eines positiven Effekts durch die Fußball-Weltmeisterschaft habe sich das Umsatzwachstum jedoch abgeschwächt. Dies unterstreiche die anhaltenden Herausforderungen für den Konzern, die Attraktivität der Marke Puma wieder zu steigern. Der Abbau der Lagerbestände sowie die Wiedergewinnung des Marktinteresses dürften Zeit benötigen./rob/err/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Hold

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
27,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
27,63 €		 Abst. Kursziel*:
-0,47%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
26,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,08%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
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10.07.26 PUMA Outperform Bernstein Research
06.07.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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