QIAGEN Aktie
Marktkap. 7,5 Mrd. EURKGV 23,17 Div. Rendite 0,56%
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen nach einer Telefonkonferenz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 46 auf 48 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tycho Peterson hob am Donnerstag unter anderem die konservative Prognose des Labordienstleisters und Diagnostikkonzerns für das laufende Jahr sowie die Zuversicht des Managements hinsichtlich des Ausblicks für den wichtigen Tuberkulosetest Quantiferon für 2027 hervor./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:15 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: QIAGEN Buy
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,21 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tycho Peterson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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