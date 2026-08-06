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ISIN NL0015002SN0

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Symbol QGEN

Jefferies & Company Inc.

QIAGEN Buy

08:01 Uhr
QIAGEN Buy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen nach einer Telefonkonferenz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 46 auf 48 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tycho Peterson hob am Donnerstag unter anderem die konservative Prognose des Labordienstleisters und Diagnostikkonzerns für das laufende Jahr sowie die Zuversicht des Managements hinsichtlich des Ausblicks für den wichtigen Tuberkulosetest Quantiferon für 2027 hervor./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: QIAGEN Buy

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,21 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tycho Peterson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu QIAGEN N.V.

08:01 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
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