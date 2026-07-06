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WKN 924781

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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

Goldman Sachs Group Inc.

SAFRAN Buy

12:06 Uhr
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
335,30 EUR 3,00 EUR 0,90%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 360 auf 370 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess aktualisierte am Donnerstag seine Prognosen vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Bei Safran dürfte die Dynamik im Servicegeschäft seiner Meinung nach hoch geblieben sein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
370,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
335,30 €		 Abst. Kursziel*:
10,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
335,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,35%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
355,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

12:06 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.07.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
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