FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAP auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 134,90 Euro belassen. Die von ihm beobachteten Konzerne aus der Software-Branche versuchten, den Anteil wiederkehrender Erlöse deutlich auszuweiten, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dadurch könnten die Planbarkeit und nicht zuletzt die Liquidität erhöhen werden. Am weitesten fortgeschritten bei den planbaren wiederkehrenden Umsätzen sei SAP. Der Titel sei neben Wirecard auch seine Top-Empfehlung im Sektor./la/bek



