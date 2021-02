ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 119 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Softwarekonzern habe das vergangene Jahr ordentlich beendet und seine Umsatzqualität verbessert, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Walldorfer lägen in der europäischen Branche ganz vorn, was den Transformationsprozess hin zu Cloud-Software angehe, und hätten in diesem Bereich umsatzseitig positiv überrascht. Zum neuen Kursziel verwies Brennan auf den ein Jahr in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/mis